AGF A/S Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Aktie von Agf A- weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Aufgrund dessen wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment angesehen und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Agf A- als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,9, was insgesamt 67 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 29,71 im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit". Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Agf A- in den letzten Wochen. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Zusammengefasst erhält Agf A- daher in dieser Stufe ein Gesamturteil von "Neutral".

Abschließend wird die technische Analyse betrachtet. Der gleitende Durchschnittskurs der Agf A- beträgt 0,61 DKK, wohingegen die Aktie selbst einen Kurs von 0,612 DKK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +0,33 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 0,62 DKK auf, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -1,29 Prozent als "Neutral" betrachtet wird. Somit wird Agf A- insgesamt mit der Gesamtnote "Neutral" bewertet.