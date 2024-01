AGC Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Agc ist in den sozialen Medien in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance erzielte Agc in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 20,37 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -8,14 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Rendite von Agc um 3,68 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Agc bei 4895,42 JPY verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 5236 JPY, was einen Abstand von +6,96 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Einstufung ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 5057,98 JPY, was einer Differenz von +3,52 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis beider Zeiträume eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Agc ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 4 auf, was eine positive Differenz von +1,31 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" darstellt. Aufgrund dessen erhält Agc von Analysten eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.