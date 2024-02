AGC Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die technische Analyse der Agc-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4957,75 JPY weicht nur um +6,44 Prozent vom aktuellen Kurs (5277 JPY) ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich jedoch eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann die Agc-Aktie mit einer Rendite von 3,94 Prozent punkten, was 1,15 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird dabei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Agc haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Bewertung wider. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Agc für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls interessante Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI von 73,57 Punkten deutet darauf hin, dass die Agc-Aktie momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim 25-Tage-RSI ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Agc also mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.