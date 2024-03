AGC Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Asahi Glass Company Inc.":

Die technische Analyse von Agc-Aktien zeigt, dass sich der Wertpapierkurs derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5065,34 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 5410 JPY liegt, was einer Abweichung von +6,8 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 5389,58 JPY, was einer Abweichung von +0,38 Prozent entspricht und eine "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Entwicklung der Aktie zur Folge hat. Insgesamt wird die Agc-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" hat die Agc-Aktie eine Rendite von 10,08 Prozent erzielt, was jedoch 18,67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 36,29 Prozent, wobei Agc aktuell 26,21 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Agc-Aktien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von Agc bei 3,94 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,72 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.