AGCADR Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Vergleich des Aktienkurses von Agc mit anderen Unternehmen aus der "Industrie"-Branche zeigt eine Rendite von 20,37 Prozent in den letzten 12 Monaten, was mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 27,79 Prozent aufweist, liegt Agc mit 7,42 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Agc. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge ergab eine insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In fundamentaler Hinsicht weist Agc ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,68 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 23,01 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende schüttet Agc mit 4,23 % mehr aus als der Branchendurchschnitt von 2,93 %. Diese Differenz von 1,3 Prozentpunkten führt zu einer positiven Bewertung der Dividende als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Agc-Aktie, wobei die Anlegerstimmung positiv ist, die Rendite jedoch unter dem Branchendurchschnitt liegt, während fundamentale Kriterien und die Dividende positiv bewertet werden.