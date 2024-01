AGCADR Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Aktie von Agc wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 10,68 liegt sie insgesamt 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte", der bei 23,24 liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Auch aus charttechnischer Sicht schneidet die Agc-Aktie gut ab. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Agc-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 4900,75 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 5334 JPY liegt, was einer Abweichung von +8,84 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 5066,22 JPY über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +5,29 Prozent entspricht. Somit erhält die Agc-Aktie auch aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber Agc. Es gab ein paar Tage, an denen die Diskussion hauptsächlich um positive Themen ging, jedoch keine negativen Diskussionen. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Agc eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Agc im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,37 Prozent erzielt, was jedoch 4,64 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 29,52 Prozent, wobei Agc aktuell 9,16 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt zeigt die Bewertung, dass die Aktie von Agc aus fundamentalen und technischen Gesichtspunkten positiv abschneidet, jedoch die Anlegerstimmung und die Rendite im Branchenvergleich eher neutral bzw. schlecht ausfallen.