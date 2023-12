AF Legal Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt ein neutrales Bild für die Af Legal-Aktie. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, und auch die Diskussionsintensität blieb unverändert. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) der Af Legal-Aktie liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Af Legal diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen positive Stimmung und keine negativen Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 0,18 AUD geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 0,21 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +16,67 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 liegt bei 0,18 AUD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Af Legal-Aktie in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.