AF Legal Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Af Legal-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,18 AUD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,205 AUD, was einer Abweichung von +13,89 Prozent entspricht, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,19 AUD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +7,89 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Af Legal-Aktie ergab die Untersuchung, dass die Aktivität der Beiträge und Diskussionen eine mittlere Intensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung der privaten Anleger in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Kommentaren und Wortmeldungen angesprochen wurden, führten zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Af Legal-Aktie liegt bei 25, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,1, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".