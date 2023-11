AF Gruppen ASA Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um die Aktie von Af N Asa zeigen ein positives Bild. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert und positive Themen wurden angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "gut" ein.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Af N Asa zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhalten wir eine "neutral"-Bewertung für den RSI.

Gemäß der einfachen Charttechnik ergibt sich für Af N Asa ein Durchschnitt von 138,82 NOK für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 115,6 NOK, was einen Rückgang von 16,73 Prozent bedeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 123,56 NOK unter dem aktuellen Wert. Daher erhält Af N Asa eine "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Kommunikation über Af N Asa in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht grundlegend verändert. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält daher eine "neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.