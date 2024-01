AF Gruppen ASA (A) Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Af N Asa beträgt 38, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 38,1, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für Af N Asa.

Das Sentiment und der Buzz rund um Af N Asa können über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Af N Asa wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine neutrale Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Af N Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 131,13 NOK. Der letzte Schlusskurs von 122 NOK weicht somit um -6,96 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so beträgt dieser aktuell 117,19 NOK, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,1 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Af N Asa.

Insgesamt erhält die Af N Asa-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.