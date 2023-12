AF Gruppen ASA (A) Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "UGI":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI für Af N Asa auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 32,65 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, mit einem Stand von 41,86, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. In Bezug auf Af N Asa wurden zuletzt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Af N Asa in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Af N Asa aktuell einen Stand von 132,9 NOK, während der aktuelle Kurs bei 119,2 NOK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,31 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt hingegen einen Stand von 116,42 NOK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit "Neutral" bewertet.