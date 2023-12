AF Gruppen ASA (A) Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Für die Af N Asa-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des 25-Tage-RSI verglichen, der bei 50,87 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Af N Asa.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Af N Asa bei 133,25 NOK liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 116,8 NOK erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" aufgrund einer Distanz zum GD200 von -12,35 Prozent. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die letzten 50 Tage einen Stand von 116,54 NOK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Anleger zeigten überwiegend negative Einstellungen und Diskussionen über das Unternehmen waren ebenfalls negativ.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie von Af N Asa eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung für Af N Asa weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild eine Note "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also ein neutraler Gesamteindruck für die Aktie von Af N Asa basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.