AF Gruppen ASA (A) Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) der Af N Asa liegt bei 45, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen in Bezug gesetzt werden. Darüber hinaus erstreckt sich der RSI25 auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wobei die Bewertung ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zu Af N Asa war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, wobei in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Af N Asa festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der langfristige Durchschnitt der Af N Asa-Aktie auf 132,54 NOK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 117 NOK deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 116,28 NOK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Zusammenfassend wird Af N Asa daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.