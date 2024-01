AF Global Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Af Global-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,08 SGD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt und die Aktie daher als "Neutral" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die einfache Charttechnik ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Af Global-Aktie.

Die Stimmungsanalyse zeigt, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien in den letzten Tagen neutral gegenüber Af Global eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt für die Af Global-Aktie Werte, die weder überkauft noch -verkauft sind. Somit erhält die Aktie für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Af Global. Daraus resultiert ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich somit für die Af Global-Aktie in allen Bewertungskategorien eine "Neutral"-Einstufung.