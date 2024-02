AF Global Aktie: Es gibt was neues!

Die Aktie von Af Global bietet aktuell keine Dividendenrendite und erzielt im Vergleich zur Branche Hotels, Restaurants und Freizeit einen geringeren Ertrag. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher als "Schlecht" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Af Global daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung zugeschrieben.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Af Global-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,08 SGD. Der letzte Schlusskurs von 0,098 SGD weicht somit um +22,5 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,09 SGD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+8,89 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Af Global-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Af Global-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 54,55 Punkten und der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bei 34,48. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt erhält Af Global daher eine "Neutral"-Bewertung sowohl für die Anlegerstimmung als auch für die technische Analyse.