AFRY erhält erneut die höchste Platinstufe im EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating

Mannheim (ots) -AFRY hat erneut die höchste Platin-Bewertung im globalen EcoVadis-Rating für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung erhalten. Mit einer Gesamtpunktzahl von 79 von 100 Punkten gehört AFRY im EcoVadis-Rating zu den besten ein Prozent aller bewerteten Unternehmen in Bezug auf ihre Nachhaltigkeitsleistung.EcoVadis ist der weltweit größte und vertrauenswürdigste Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen. Bei der Bewertung wird die Leistung anhand von 21 Indikatoren in vier Themenbereichen untersucht: Umwelt, Arbeitsbedingungen und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Die Methodik basiert auf internationalen Nachhaltigkeitsstandards, darunter die Global Reporting Initiative, der UN Global Compact und der ISO-Norm 26000 und deckt 200 Ausgabenkategorien sowie mehr als 160 Länder ab."Die Auszeichnung mit dem höchsten Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis ist ein Beweis für unser Engagement, nicht nur die heutigen ökologischen und sozialen Herausforderungen zu meistern, sondern auch den Weg für eine nachhaltigere Zukunft zu ebnen. Sie spiegelt unser Engagement für verantwortungsvolle Praktiken, Innovation und für einen beschleunigten Übergang zu mehr Nachhaltigkeit wider", erklärt Henrik Tegnér, Leiter der Abteilung Strategie und Nachhaltigkeit bei AFRY.Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Geschäftsstrategie von AFRY und fester Eckpfeiler der Unternehmenskultur. Dieses Engagement drückt sich auch im Unternehmensgrundsatz aus, den Übergang zu einer nachhaltigeren Gesellschaft zu beschleunigen. AFRYs Ziel ist es, mit nachhaltigen Lösungen den Grundstein für künftige Generationen zu legen und Verantwortung zu übernehmen für die Auswirkungen des unternehmerischen Handelns.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:Maria Holschuh, Head of Marketing & Country Communications, AFRY+49 173 46 84 631, maria.holschuh@afry.comOriginal-Content von: AFRY Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell