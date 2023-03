AFRY als Engineering-Partner ausgewählt für Neubau von Kunststoffrecycling-Anlage in Deutschland

Mannheim (ots) -Die APK AG hat AFRY mit Engineering-Leistungen der Projektentwicklungsphasen ihrer ersten Kunststoffrecyclinganlage im industriellen Maßstab für das APK-eigene Newcycling®-Verfahren beauftragt. Das Werk mit einer Verarbeitungskapazität von ca. 40.000 t/a Kunststoffabfällen soll in Deutschland gebaut werden.APK hat sich zum Ziel gesetzt, das Recycling von flexiblen Verpackungen zu steigern, die heute den größten Teil der gemischten Kunststoffabfälle aus den "Post Consumer Feeds" ausmachen. Zu diesem Zweck hat APK das einzigartige lösungsmittelbasierte Newcycling®-Verfahren entwickelt, das die verschiedenen Polymere von Verpackungsmaterialien trennt und Rezyklate mit einem hohen Reinheitsgrad erzeugt, die sich für neue Produkte eignen.AFRYs Auftrag umfasst für die Projektentwicklungsphasen FEL-2 (Pre-Engineering) und FEL-3 (Basic Engineering) die Leistungen aller Engineering-Fachdisziplinen sowie die Genehmigungs- und Terminplanung. Im Rahmen des Auftrags werden die erforderlichen Informationen und die Investitionskostenschätzung, die APK für seine finale Investitionsentscheidung benötigt, erarbeitet. Die Projektentwicklungsphasen sollen im 3. Quartal 2023 abgeschlossen sein."Unser Unternehmen hat eine äußerst dynamische Entwicklung in Deutschland und international vor sich", erläutert Susanne Küppers, Vorständin der APK AG. "Bis 2025 wollen wir signifikante Ergebnisse vorweisen. Unsere Messlatte zur Auswahl des richtigen Engineering-Partners lag daher sehr hoch. AFRY hat uns überzeugt."Dr. Robert Marx, Vorstand der APK AG, ergänzt: "Mit AFRY haben wir einen Partner mit großem Potenzial gewonnen, mit dem wir auch international wachsen können. Zudem hat AFRY bereits diverse Erfahrungen im 'Waste Handling' und 'Plastic Recycling'. Der respektvolle und wertschätzende Umgang miteinander gab dem APK-Team das Gefühl einer guten, gleichgesinnten Projektzielverfolgung.""Wir fühlen uns geehrt mit APK bei diesem wichtigen Kunststoffrecyclingprojekt und dem Übergang zu einer echten Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zusammenzuarbeiten. AFRYs einzigartige Kompetenz in Bezug auf verschiedene Recyclingtechnologien in Kombination mit verfahrenstechnischem Know-how und lokaler Präsenz wird APK im Laufe aller Phasen der Projektentwicklung und -umsetzung einen Mehrwert verschaffen", so Christian Beyer, Leiter der Division Process Industries in Deutschland.Möchten Sie mehr erfahren? Global fallen pro Jahr fast 80 Millionen Tonnen Abfall aus Plastikverpackungen an, wobei derzeit nur etwa zehn Prozent des Materials durch Recycling wiedergewonnen werden. Der Rest wird verbrannt, deponiert oder entweicht unkontrolliert in die Umwelt. Jetzt mehr erfahren: https://afry.com/en/area/plastics-recycling-0Über APKKunststoffabfall ist das Problem unserer Zeit, für das die APK AG unter der Marke Newcycling® zukunftsweisende Recyclingtechnologien entwickelt, die erheblich helfen, CO2-Emissionen zu reduzieren und Rohstoffe auch für die nächsten Generationen sichern. Die APK AG, 2008 gegründet, zählt gegenwärtig fast 220 Beschäftigte und betreibt ein weltweit einzigartiges Pilotwerk in Merseburg, Deutschland sowie ein Technikzentrum in Frankfurt-Höchst.Über AFRYAFRY ist ein führendes europäisches Unternehmen für Ingenieur-, Design- und Beratungsdienstleistungen mit globaler Präsenz. Den Wandel zu einer nachhaltigeren Gesellschaft bringen wir als Unternehmen voran.Wir sind 19.000 engagierte Expertinnen und Experten in den Bereichen Infrastruktur, Industrie, Energie und Digitalisierung, die nachhaltige Lösungen für kommende Generationen schaffen.Making FuturePressekontakt:Kontakt für weitere Informationen:Christian Beyer, Head of Process Industries Germany+49 172 834 36 44, christian.beyer@afry.comPressekontakt AFRY:Maria Holschuh, Head of Marketing & Country Communications AFRY Deutschland+49 173 46 84 631, maria.holschuh@afry.comPressekontakt APK AG:Jürgen Hoffmeister, Global Director Marketing, Communications & Public Affairs, APK+49 3461 79457-1338, juergen.hoffmeister@apk.groupOriginal-Content von: AFRY Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell