AFC Gamma Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die AFC Gamma Inc hat in den letzten 12 Monaten von institutionellen Analysten insgesamt 2 positive Bewertungen erhalten, während keine negativen Bewertungen vorliegen. Das langfristige Rating des Titels wird daher als "Gut" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 11,2 USD, wobei die Analysten eine erwartete Entwicklung von 69,64 Prozent prognostizieren und ein mittleres Kursziel von 19 USD festlegen. Insgesamt bewerten die institutionellen Analysten die AFC Gamma Inc daher als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der AFC Gamma Inc derzeit bei 12,1 USD liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 11,2 USD und weist damit einen Abstand von -7,44 Prozent auf. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da der GD50 derzeit bei 11,97 USD liegt, was einer Differenz von -6,43 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Signal basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wird die Stimmung für AFC Gamma Inc als "Neutral" bewertet, da in den letzten Wochen kaum Veränderungen festzustellen waren. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die AFC Gamma Inc liegt bei 67,89, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder als überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die AFC Gamma Inc basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren.