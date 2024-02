AFC Gamma Aktie: Schlimme Zeiten!

Die AFC Gamma Inc-Aktie wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, keine neutral und keine negativ. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten im letzten Monat. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 19 USD, was einer Erwartung von 67,7 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 11,33 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die AFC Gamma Inc-Aktie beträgt derzeit 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 58,86, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit auch eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die AFC Gamma Inc-Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung ergeben. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, und die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ verändert.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -6,44 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -5,35 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.