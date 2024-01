AFC Gamma Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) für die AFC Gamma Inc-Aktie weist einen Wert von 57 für die letzten 7 Tage auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch auf 25-Tage-Basis, wo der RSI einen Wert von 45,41 aufweist. Somit wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der AFC Gamma Inc-Aktie (12,03 USD) um -0,82 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (12,13 USD) ab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, wo der letzte Schlusskurs (11,53 USD) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment bezüglich AFC Gamma Inc war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer ein grünes Signal. Insgesamt war die Stimmung größtenteils neutral, aber aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In den letzten zwölf Monaten erhielt AFC Gamma Inc insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 19 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 57,94 Prozent. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für AFC Gamma Inc basierend auf den Analysteneinschätzungen.