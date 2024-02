AFC Energy wird immer uninteressanter …

Die Dividendenrendite von Afc Energy liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt. Dies ergibt eine Differenz von -4,23 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Afc Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,3 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -26,53 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Afc Energy 27,53 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Afc Energy um -3,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Jedoch liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) um -16,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in diesem Zeitraum führt. Insgesamt entspricht dies daher einer Einstufung als "Neutral".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine "Gut"-Einstufung für Afc Energy abgegeben, mit einem Kursziel von durchschnittlich 195 GBP. Dies würde bedeuten, dass sich der Aktienkurs um 1171,19 Prozent entwickeln wird, basierend auf dem aktuellen Kurs von 15,34 GBP. Die Analysten-Untersuchung führt insgesamt zu einer Einstufung als "Gut".