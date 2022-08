AFC Energy: Auf dem Weg Richtung 0,50 EUR!

Es wird immer besser. Derzeit ist die AFC Energy-Aktie ordentlich am Steigen. In diesem Zuge wurde der erste größere Widerstand von etwa 0,31 EUR aufgebrochen. Der nächsthöhere Widerstand, welcher recht robust ist, befindet sich bei 0,50 EUR. Ob es den Bullen gelingt, einen direkten Durchmarsch zu bewerkstelligen, muss zunächst abgewartet werden. Fakt ist, in der Kurszone von 0,50 EUR befinden… Hier weiterlesen