AFC Energy Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Afc Energy-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 4,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der Afc Energy liegt bei 6,16, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Zudem zeigt der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ebenfalls eine überverkaufte Situation an und wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung in dieser Kategorie von "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Afc Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,43 Prozent erzielt, was 36,14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 3,49 Prozent, und die Afc Energy liegt aktuell 34,92 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Afc Energy derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 16,41 GBP, während der Kurs der Aktie bei 20,25 GBP liegt, was einem positiven Abweichung von +23,4 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 14,56 GBP zeigt eine Abweichung von +39,08 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.