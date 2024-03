AFC Energy Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Afc Energy Aktie. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Afc Energy Aktie mit einem Wert von 65,74 derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 66, was auch als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich dadurch für den RSI eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs hat die Afc Energy Aktie einen Kurs von 14,64 GBP erreicht, während der GD200-Kurs bei 15,8 GBP liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50-Kurs der letzten 50 Tage beträgt 18,09 GBP und weist einen Abstand von -19,07 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aus technischer Sicht.

Die Afc Energy erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen, wovon die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der Kursprognose von 195 GBP ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 1231,97 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Afc Energy damit eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.