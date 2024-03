AFC Energy Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Aktienkurs von Afc Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,13 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt um 2,05 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Afc Energy eine Underperformance von -20,18 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 3,93 Prozent, wobei Afc Energy 22,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger bei Afc Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen der vergangenen beiden Wochen, die darauf hinweisen, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

Aktuell bietet Afc Energy eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung zu einem geringeren Ertrag von 4,27 Prozentpunkten führt. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Afc Energy liegt bei 31,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,63, was bedeutet, dass die Aktie auch für 25 Tage als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral" basierend auf dem Gesamtbild des RSI.