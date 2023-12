AFC Energy Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen angibt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die normale Spanne des RSI reicht von 0 bis 100. Der RSI der Afc Energy liegt derzeit bei 64,46, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Wenn der Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, beträgt der RSI für die Afc Energy 41, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Einstufung "Neutral" in dieser Kategorie.

Bei einem Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Afc Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,21 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Afc Energy somit 7,57 Prozent über dem Durchschnitt von 6,64 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 5,24 Prozent, wobei die Afc Energy aktuell 8,97 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei der Afc Energy eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, wobei eine negative Änderung identifiziert wurde. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht".

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass die Afc Energy derzeit mit einem Kurs von 18,5 GBP +20,13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +13,57 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.