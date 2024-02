AFC Energy Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern bezüglich Afc Energy war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Afc Energy wurde ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufwies, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Afc Energy war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhielt die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende ist Afc Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (4,23 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten. Dies führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der längerfristige (200-Tage-Durchschnitt) als auch der kurzfristige (50-Tage-Durchschnitt) gleitende Durchschnitt der Afc Energy-Aktie unter dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt. Der längerfristige Durchschnitt beträgt aktuell 15,88 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 14,66 GBP liegt. Der kurzfristige Durchschnitt liegt bei 18,46 GBP, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt.

Insgesamt erhält Afc Energy auf Basis der Stimmungsanalyse, Dividendenvergleich und technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.