AFC Energy Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Aktie von Afc Energy hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 15,8 GBP erreicht, während der aktuelle Kurs bei 14,64 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,34 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 18,09 GBP, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -19,07 Prozent aus dieser Sicht ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an acht Tagen positive Themen überwogen und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf Afc Energy, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Afc Energy im letzten Jahr eine Rendite von -25,3 Prozent erzielt, was 27,63 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,12 Prozent, wobei Afc Energy derzeit 26,42 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Der RSI für Afc Energy liegt derzeit bei 65,74, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 66 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Einstufung resultiert. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Neutral"-Einstufung.