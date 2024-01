AFC Energy Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Afc Energy insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "gut" eingestuft wurde. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 195 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein erhebliches Aufwärtspotenzial von 967,91 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 18,26 GBP. Dies führt zu einer "guten" Empfehlung für Afc Energy.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Afc Energy mit -17,09 Prozent mehr als 23 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie". Die Branche "Elektrische Ausrüstung" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,24 Prozent, wobei Afc Energy mit 20,32 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einem "schlechten" Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Afc Energy bei 16,08 GBP liegt, was als "gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 18,26 GBP gehandelt wird und somit einen Abstand von +13,56 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 17,49 GBP, was einem "neutralen" Signal entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Afc Energy. Die Aktie erhält daher ein "neutral" Rating von der Redaktion aufgrund der Häufigkeit der Diskussionen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "neutral" Rating bewertet.