AFC Energy Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Afc Energy betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 25,97 Punkte, was darauf hindeutet, dass Afc Energy momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Afc Energy auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Afc Energy somit mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Afc Energy mit einer Rendite von -17,09 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche von 1,24 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, liegt Afc Energy mit 18,33 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen beiden Wochen als besonders positiv. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt.

In den letzten zwölf Monaten liegen für Afc Energy 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Obwohl keine neuen Analystenupdates in den letzten Monat vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel für Afc Energy bei 195 GBP. Dies würde einer möglichen Steigerung um 926,32 Prozent vom letzten Schlusskurs (19 GBP) entsprechen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Afc Energy-Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.