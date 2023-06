AFC Energy-Aktie: Kursverlauf und Prognosen sorgen für Fragen!

Die Aktie der AFC Energy hat in jüngster Zeit eine negative Tendenz gezeigt und zeigt aus charttechnischer Sicht einen abwärts gerichteten Trend. Die Unterstützungsebene um 17 GBX, welche bis Ende Mai Bestand hatte, ist nun ausgeblendet. Es scheint, dass die Bären das Zepter übernommen haben und den Abwärtstrend weiterhin vorantreiben. Seit Jahresbeginn registriert die Aktie bereits einen Wertverlust von mehr als 25%. Angesichts dieser Situation stellt sich natürlich die Frage nach den Umsatz- und Gewinnprognosen.

Interessiert an Chancen im Wasserstoffbereich? Dann reservieren Sie jetzt Ihren Platz in unserem kostenlosen Webinar! Erfahren Sie live, wie Sie Ihre Chance von 507% ergreifen können. Melden Sie sich hier an: []. Plätze sind begrenzt – verpassen Sie diese einmalige Gelegenheit nicht!

Diverse Finanzmarktexperten...