AFC Energy Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Aktienkurs von Afc Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -25,3 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche verzeichnete im gleichen Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 1,52 Prozent, wobei Afc Energy mit 26,81 Prozent deutlich darunter lag. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Afc Energy mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 4,23 % für Elektrische Ausrüstung, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Analysten sehen die Aktie von Afc Energy langfristig als "Gut"-Titel an, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Es gab eine gute Bewertung und keine neutralen oder schlechten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 195 GBP, was einer Erwartung von 1142,04 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Afc Energy-Aktie auf der Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 15,9 GBP, was nur geringfügig unter dem letzten Schlusskurs von 15,7 GBP liegt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 18,5 GBP, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt.

Insgesamt wird Afc Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.