AFC Energy Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Afc Energy-Aktie wird derzeit auf der Grundlage von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Der aktuelle Wert des längerfristigeren Durchschnitts der letzten 200 Handelstage beträgt 15,88 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 14,66 GBP liegt, was einer Abweichung von -7,68 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 18,46 GBP liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -20,59 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Afc Energy-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf die Dividende ist Afc Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (4,23 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten. Die Differenz von 4,23 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertung für die Afc Energy-Aktie abgegeben wurde, wovon 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Das ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Afc Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 195 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 1230,15 Prozent entspricht. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung aus dieser Analyse.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Afc Energy eingestellt waren. Von insgesamt zwölf Tagen waren neun positiv, drei negativ und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Afc Energy daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Afc Energy somit ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung, während es auf Basis trendfolgender Indikatoren und der Dividendenrendite eine "Schlecht"-Bewertung erhält.