AFC Energy Aktie: Es gibt was neues!

Der Aktienkurs von Afc Energy hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um -25,3 Prozent verschlechtert, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Der Durchschnitt der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hatte in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -0,59 Prozent, während Afc Energy mit 24,71 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Afc Energy beträgt aktuell 13,24 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,54, was darauf hindeutet, dass Afc Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Afc Energy bei 15,73 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 16,64 GBP liegt, was einen Abstand von +5,79 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Der GD50, der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, liegt bei 17,55 GBP, was einer Differenz von -5,19 Prozent entspricht und daher als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Afc Energy 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält Afc Energy eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.