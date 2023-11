AEye Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "AEye":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Aeye wird der 7-Tage-RSI mit 58,97 Punkten bewertet, was auf ein neutrales Rating hinweist. Ebenso erhält Aeye für den 25-Tage-RSI eine neutrale Bewertung (Wert: 69,49). Insgesamt erhält Aeye in diesem Punkt unserer Analyse ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen über Aeye in sozialen Medien signalisieren in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten Aeye insgesamt als "Neutral", da es keine positiven oder negativen Einschätzungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Aeye liegt bei 0 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -100 Prozent fallen könnte. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der Analystenuntersuchung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aeye-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,27 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,154 USD lag, was einer Abweichung von -42,96 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 0,19 USD und einem letzten Schlusskurs von 0,154 USD (-18,95 Prozent Abweichung) eine negative Entwicklung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird die Aeye-Aktie auf Basis der technischen Analyse insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.