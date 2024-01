AEterna Zentaris tut es schon wieder?

Die technische Analyse der Aeterna Zentaris-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 2,5 USD. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 1,86 USD, was einem Unterschied von -25,6 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, so liegt der Wert bei 1,81 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+2,76 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen und Einschätzungen zur Aeterna Zentaris-Aktie hin. Die Anlegerstimmung wird daher von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 2,48) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aeterna Zentaris-Aktie zeigt einen Wert von 71,43, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 50,74 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht" basierend auf dem RSI.