AEterna Zentaris: Spannende Quartalszahlen und Kursprognose in 133 Tagen erwartet

In 133 Tagen wird das Unternehmen AEterna Zentaris seine Quartalszahlen für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der AEterna Zentaris Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 11,38 Mio. EUR wird die AEterna Zentaris Aktie in 133 Tagen ihre neuen Quartalszahlen bekanntgeben. Analysten erwarten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,31 Mio. EUR, für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um +57,56 Prozent auf 3,65 Mio. EUR prognostiziert. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +10,70 Prozent auf -17,58 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um +57,56 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +10,70 Prozent auf -24,63 Mio. EUR wachsen. Im Vergleich zum Vorjahr (Gewinn: -27,26 Mio. EUR) bleibt der Verlust weiterhin geringfügig und beträgt voraussichtlich -24,63 Mio. EUR pro Jahr pro Aktie.

Die Schätzungen zu den Quartalszahlen werden teilweise von den Aktionären nicht vorab berücksichtigt: Innerhalb der letzten 30 Tage hat sich der Kurs um -18,23 Prozent verändert.

Analysten schätzen den Aktienkurs von AEterna Zentaris auf Sicht von 12 Monaten wie folgt ein: Er soll bei 26,08 EUR stehen, was einen Gewinn von +1,68 Tsd. Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten würde. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +1,68 Tsd. Prozent in 12 Monaten rechnen.

Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark negativen Kurstrend bei AEterna Zentaris: Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

