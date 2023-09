AEterna Zentaris Quartalsbilanz: Analysten erwarten Umsatzplus und sinkenden Verlust

In gut einem Monat wird das Unternehmen AEterna Zentaris mit Sitz in Summerville, Vereinigte Staaten seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die AEterna Zentaris Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Mit nur noch 36 Tagen bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen steigt die Spannung unter den Aktionären und Analysten. Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Analystenhäuser von einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal aus. Im dritten Quartal 2022 erzielte AEterna Zentaris einen Umsatz von 1,75 Millionen Euro, nun wird mit einem Anstieg um beeindruckende 23,70 Prozent auf 2,16 Millionen Euro gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll laut Prognosen um rund 12,90 Prozent sinken und sich somit auf -2,59...