AEterna Zentaris Quartalsbericht-Erwartungen: Umsatzsteigerung und Gewinnpotenzial analysiert

In knapp 6 Monaten wird das Unternehmen AEterna Zentaris seinen Quartalsbericht für das vierte Quartal vorlegen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Aktie von AEterna Zentaris im Vergleich zum Vorjahr?

In nicht mehr allzu ferner Zukunft, genauer gesagt in 167 Tagen, wird die AEterna Zentaris-Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 11,64 Mio. EUR die neuen Quartalszahlen präsentieren. Dies wird mit großer Spannung sowohl von Aktionären als auch von Analysten erwartet. Laut aktuellen Datenanalysen prognostizieren Analystenhäuser ein deutliches Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal. Während AEterna Zentaris im vierten Quartal 2022 einen Umsatz von 2,37 Mio. EUR erzielte, wird nun ein Anstieg um beeindruckende +65,23 Prozent auf 3,91 Mio. EUR erwartet. Auch...