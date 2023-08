AEterna Zentaris: Erwartete Quartalsbilanz und deren Auswirkungen auf den Aktienkurs

In 66 Tagen wird das Unternehmen AEterna Zentaris seinen Aktionären die Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Die Erwartungen sind hoch, denn Analysten gehen von einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal aus. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich sinken. Die Aktie von AEterna Zentaris scheint jedoch in den letzten 30 Tagen an Wert verloren zu haben.

Die Analysten schätzen den Aktienkurs von AEterna Zentaris auf Sicht von 12 Monaten positiv ein. Sie erwarten einen Gewinn von beeindruckenden 926,47%, wenn man jetzt noch in die Aktie investiert.

Die Charttechnik zeigt hingegen einen stark negativen Kurstrend bei AEterna Zentaris. Der gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich entwickeln und welche Auswirkungen sie auf den...