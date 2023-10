AEterna Zentaris: Aktionäre erwarten in 145 Tagen Quartalsbilanz - Deutlicher Umsatzsprung erwartet

ARTIKEL:

Bald ist es soweit – AEterna Zentaris, ein Unternehmen mit Sitz in Summerville, Vereinigte Staaten, wird in 145 Tagen seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre warten gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der AEterna Zentaris Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der AEterna Zentaris Aktie beträgt derzeit 11,55 Mio. EUR. In Kürze werden die neuen Quartalszahlen bekanntgegeben und sowohl Aktionäre als auch Analysten sind sehr gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen die Analystenhäuser mit einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte AEterna Zentaris einen Umsatz von 2,35 Mio. EUR. Nun wird ein Sprung auf 3,82 Mio. EUR erwartet – was einem Plus von +62,54 Prozent entspricht. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +10,70% auf -17,85 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten eher optimistisch: Der Umsatz soll um +62,54 Prozent steigen bzw. fallen und der Gewinn um +10,70 Prozent auf -25,24 Mio.EUR gehen.Der Verlust bleibt weiterhin leicht positiv und wird sich voraussichtlich um +10,70% verändern zu-25 ,24 Millionen Euro im Gegensatz zum Vorjahr, als er -27,94 Millionen Euro erreichte. Der Verlust pro Aktie wird sich auf Jahressicht auf -2.73 EUR belaufen.

Einige Aktionäre sind jedoch vorsichtig und warten die Schätzungen der Quartalszahlen ab. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs bereits um -37,05% verändert.

Analysten schätzen den Einfluss auf den Aktienkurs wie folgt ein: Nach 12 Monaten soll die Aktie bei 26,47 EUR notieren, was einen Gewinn von +1,70 Tsd.% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten würde. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +1.70 Tsd.% in einem Zeitraum von 12 Monaten rechnen.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der Kurstrend bei AEterna Zentaris deutlich nach unten; auch der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

Auch wenn wir keine Anlageempfehlungen aussprechen dürfen und vor Investitionsrisiken warnen müssen,dient diese Information lediglich zur Orientierung für interessierte Aktionäre.

