AEterna Zentaris Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Aeterna Zentaris-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,31 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,73 USD, was einem Unterschied von -25,11 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wurde die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,92 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,9 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite der Aeterna Zentaris-Aktie beträgt im Vergleich zum aktuellen Kursniveau 0 Prozent, was 2,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 2,54) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die Anleger-Stimmung bei Aeterna Zentaris ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen in den Diskussionen verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz bezüglich Aeterna Zentaris nur schwach war. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Aeterna Zentaris.