AEterna Zentaris Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum miteinander in Beziehung gesetzt werden. Für die Aeterna Zentaris-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage derzeit 47, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 53,01 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also eine neutrale Bewertung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der Online-Kommunikation. Für Aeterna Zentaris zeigt sich hier eine übliche Aktivität, weshalb auch in diesem Bereich eine neutrale Einschätzung erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Aeterna Zentaris also als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aeterna Zentaris-Aktie derzeit mit einem Kurs von 1,63 USD etwa -8,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -23,47 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten charttechnischen Einschätzung führt.

Schließlich wird die Dividende betrachtet, bei der Aeterna Zentaris im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,5 %) mit 0 % als niedriger eingestuft wird. Die Differenz von 2,5 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen schlechten Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Aeterna Zentaris-Aktie basierend auf verschiedenen technischen und weichen Faktoren.