Die AE New Media Innovations-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Per 25.10.2022, 08:33 Uhr wird für die Aktie Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 5.16 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Aluminium".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing liegt bei einem Wert von 16,6. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing hat mit einer Dividendenrendite von 1,65 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.8%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -1,14. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing liegt bei 82,5, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing bewegt sich bei 76,06. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der ein "Sell" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".

4. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing mit einer Rendite von -32,72 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,13 Prozent. Auch hier liegt Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing mit 32,59 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

5. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing insgesamt ein "Hold"-Wert.

6. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung (4 "Buy", 3 "Sell"), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Buy" Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

7. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 6,38 CNH. Damit liegt der letzte Schlusskurs (5,28 CNH) deutlich darunter (Unterschied -17,24 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (6,04 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,58 Prozent), somit erhält die Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Die Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Sell"-Rating versehen.

Damit erhält die Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein "Hold"-Rating.

