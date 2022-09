AE New Media Innovations Aktie: Finger weg?

An der Börse Xetra notiert die Aktie Aladdin Healthcare am 26.09.2022, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 0.0155 EUR. Die Aktie der Aladdin Healthcare wird dem Segment "Gesundheitstechnologie" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Aladdin Healthcare entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 2,88. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Aladdin Healthcare zahlt die Börse 2,88 Euro. Dies sind 97 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Gesundheitstechnologie" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 111,37. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Technische Analyse: Die Aladdin Healthcare ist mit einem Kurs von 0.0155 EUR inzwischen -61,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -84,5 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Aladdin Healthcare mit einer Rendite von -92,77 Prozent mehr als 94 Prozent darunter. Die "Gesundheitstechnologie"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,87 Prozent. Auch hier liegt Aladdin Healthcare mit 103,63 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

