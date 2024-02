AEX Gold Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Amaroq Minerals-Aktie beträgt aktuell 47, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 43,18 ebenfalls neutral, was zu einem Gesamt-Rating von "Neutral" für die Analyse der RSIs für Amaroq Minerals führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amaroq Minerals-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,94 CAD. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,3 CAD, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer positiven Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividende liegt Amaroq Minerals mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,58 %) niedriger. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Diskussion in den Social Media in Bezug auf Amaroq Minerals zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Amaroq Minerals eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Amaroq Minerals basierend auf der technischen Analyse und der Anlegerstimmung ein überwiegend positives Rating.