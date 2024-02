AEW UK Reit Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die technische Analyse der AEW UK REIT PLC-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 102,26 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 91,1 GBP deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -10,91 Prozent entspricht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (98,66 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Durchschnitt, was einer Abweichung von -7,66 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7-Tage-Basis liegt aktuell bei 84,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die AEW UK REIT PLC-Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen mit 65,43 Punkten eine neutrale Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.