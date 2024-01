AEW UK Reit Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Stimmung und der Buzz rund um AEW UK REIT PLC bleiben neutral, wie unsere Analysten nach der Analyse von sozialen Plattformen festgestellt haben. Die Kommentare und Befunde waren neutral, und die Diskussionen in den sozialen Medien waren in den letzten Tagen hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist die AEW UK REIT PLC derzeit +3,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 3,29 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die AEW UK REIT PLC-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 40, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI-Wert 48,35, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Insgesamt zeigt die Analyse der harten und weichen Faktoren, dass die AEW UK REIT PLC-Aktie derzeit neutral eingestuft werden muss.