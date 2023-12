AEW UK Long Lease Reit Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die Alternative Income Reit PLC auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Alternative Income Reit PLC in den sozialen Medien diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alternative Income Reit PLC-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 64,86 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 70,4 GBP liegt, was einer Abweichung von +8,54 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage von 64,25 GBP liegt unter dem letzten Schlusskurs (+9,57 Prozent Abweichung), weshalb die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Alternative Income Reit PLC zeigt einen Wert von 5,56, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 3,13 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" anhand des RSI.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz um die Alternative Income Reit PLC zeigt die Analyse eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich damit für die Alternative Income Reit PLC die Gesamteinstufung als "Neutral" in diesem Punkt.