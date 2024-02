AEW UK Long Lease Reit Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Experian":

Die Alternative Income Reit PLC-Aktie weist aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung auf. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 78,81 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 66,7 GBP liegt, was einer Abweichung von -15,37 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem Wert von 74,16 GBP eine Abweichung von -10,06 Prozent. Daher erhält die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Alternative Income Reit PLC ist hingegen positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen dominierten überwiegend positive Themen die Gespräche, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alternative Income Reit PLC-Aktie momentan überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte keine eindeutige Veränderung festgestellt werden. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Zusammenfassend erhält die Alternative Income Reit PLC-Aktie aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating, basierend auf dem RSI und eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.